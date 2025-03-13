دورتموند يواجه برشلونة بدور الثمانية لأبطال أوروبا

A + A -

واصل بوروسيا دورتموند الألماني مسيرته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تأهله لدور الثمانية في المسابقة القارية.

واقتنص دورتموند انتصارا ثمينا 2 / 1 من ملعب مضيفه ليل الفرنسي، الأربعاء، في إياب دور الـ16 للبطولة القارية، التي توج بلقبها عام 1997 ونال وصافتها عامي 2013 و2024.

وحجز دورتموند مقعده في دور الثمانية، مستفيدا من تعادله 1 / 1 في لقاء الذهاب، الذي أقيم بملعبه الأسبوع الماضي، ليفوز 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وضرب دورتموند موعدا في دور الثمانية للمسابقة مع برشلونة الإسباني، الذي اجتاز عقبة بنفيكا البرتغالي، بعدما فاز عليه 4 / 1 في إجمالي اللقائين بدور الـ.16