أرسنال يتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا على حساب أيندهوفن

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اكتفى أرسنال الإنجليزي بالتعادل مع ضيفه أيندهوفن الهولندي 2-2 الأربعاء على ملعب "الإمارات" في لندن في إياب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وبلغ ربع النهائي بفوزه الكبير 7-1 ذهابا في أيندهوفن.

وتقدم الفريق اللندني مرتين عبر مدافعه الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشنكو (6) وديكلان رايس (37)، وردّ الفريق الهولندي بهدفين للكرواتي إيفان بيريشيتش (18) والمغربي صهيب دريوش (70).

ويلتقي أرسنال في الدور ربع النهائي مع أحد قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد حامل اللقب أو جاره أتلتيكو مدريد.

وخاض أرسنال المباراة في غياب أبرز عناصره الأساسية التي فضّل مدربه الاسباني ميكل أرتيتا إراحتها عقب فوزه المريح ذهابا وترقبا لدربي الدوري أمام جاره تشلسي الأحد.

ودفع أرتيتا بأربعة لاعبين أساسيين فقط هم حارس المرمى الإسباني دافيد رايا، المدافع البرازيلي غابريال، لاعب الوسط ديكلان رايس والمهاجم الإسباني ميكل ميرينو.

وهو التعادل الخامس بين الفريقين في 12 مواجهة قارية بينها عشر مرات في مسابقة دوري الأبطال، ففاز الفريق اللندني أربع مرات وخسر مرتين.

وبكّر أرسنال بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عندما تلقى زينتشنكو كرة من رحيم ستيرلينغ فسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس.

وأدرك الجناح بيريشيتش التعادل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من خوس تيل فسددها قوية في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الاسباني دافيد رايا (18).

وكاد المهاجم المغربي دريوش يفعلها بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس رايا (20).

وأعاد رايس التقدم لأرسنال برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لستيرلينغ (37).

وأنقذ الحارس بينيتيس مرماه من هدف ثالث بتصديه لانفراد ستيرلينغ داخل المنطقة (43).

وأدرك أيندهوفن التعادل عبر دريوش عندما تلقى كرة خلف الدفاع من إيساك بابادي فلعبها ساقطة من خارج المنطقة داخل المرمى (70).