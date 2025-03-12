سجن يصل إلى 25 عاماً.. بدء محاكمة المتهمين في وفاة مارادونا

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بدأت الأرجنتين يوم الثلاثاء محاكمة طال انتظارها للفريق الطبي لنجم كرة القدم دييغو مارادونا الذي توفي في عام 2020، في قضية أثارت المشاعر في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية حيث لا يزال بطل كأس العالم يحظى بالتبجيل والاحترام.

ووصل أفراد الأسرة والمتهمون إلى المحكمة في مشارف العاصمة بوينس أيرس. ومن بين المتهمين بالقتل بسبب الإهمال ممرضات مارادونا وجراح المخ والطبيب النفسي.

وخارج محكمة استئناف سان إيسيدرو، رفع مشجعون لافتات تحمل رسالة "العدالة لدييجو 10"، مستخدمين لقبا تم صياغته من رقم قميص مارادونا.

ومارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

ومن المقرر أن يمثل سبعة من أعضاء الفريق الطبي أمام المحكمة في محاكمة من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر. ويواجه العضو الثامن محاكمة أمام هيئة محلفين في يوليو.

وتوفي مارادونا في منزله في نوفمبر عام 2020 بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 60 عاما في أثناء تعافيه من جراحة لإزالة جلطة دموية سبقت ذلك. ويرفض فريقه الطبي تهمة "القتل مع وجود نية مبيتة" في علاج اللاعب السابق لبوكا جونيورز ونابولي.

وفي حالة إدانتهم، قد يواجهون أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين ثمانية أعوام و25 عاما.

وهزت وفاة مارادونا البلاد، التي كان يحظى فيها بالاحترام لقيادته الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم عام 1986، ما أثار موجة من الحزن وتبادل الاتهامات بشأن من المسؤول عن وفاته بعد معركة استمرت سنوات مع إدمان المخدرات واعتلال الصحة العامة.

ومن المقرر أن يتم تقديم أكثر من 100 شهادة إلى المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، وذلك لأفراد من أسرته إضافة للأطباء والأصدقاء والصحفيين. ومن المقرر أن يقرأ الادعاء العام في اليوم الأول من المحاكمة لائحة الاتهام.

وصنف المحققون القضية في عام 2021 على أنها جريمة قتل خطأ، وهي جريمة تشبه القتل غير العمد، لأنهم قرروا أن المتهمين كانوا على دراية بخطورة الحالة الصحية لمارادونا وفشلوا في اتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذه.

وقال ماريو بودري، محامي أحد أبناء مارادونا الذي قدم القضية مع أفراد آخرين من العائلة إلى الصحفيين: هناك عناصر أكثر من كافية لإثبات أن دييجو لم يتلق معاملة مناسبة. اتهمتهم العدالة بالقتل مع وجود نية مبيتة. دعونا نأمل أن تتحقق العدالة، هذا ما نريده جميعا.

وشملت المحاكمة الطبيبة النفسية أغوستينا كوزاكوف وجراح الأعصاب ليوبولدو لوك وأخصائي الطب النفسي كارلوس أنخيل دياز والطبيبة نانسي إديث فورليني والممرض ريكاردو ألميرون والممرض الرئيسي ماريانو أرييل بيروني والطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتهمة الثامنة، الممرضة دايانا مدريد، ستُحاكم بشكل منفصل في يوليو المقبل.