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خانته زوجته مع مدربها الخاص.. تير شتيغن يكسر صمته ويكشف الحقيقة

12
MARCH
2025
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رد الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة على الشائعات بشأن طلاقه من زوجته بسبب خيانتها له، مشيراً إلى أن الانفصال لم يكن بسبب "طرف ثالث"، إذ يتمتعان بعلاقة جيدة رغم انفصالهما.
 
ونشر الحارس الألماني بياناً يوم الخميس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يعلن من خلاله انفصاله رسمياً عن أم أطفاله.
 
لكن تقارير إسبانية ذكرت أن شتيغن انفصل عن زوجته منذ شهرين بعدما اكتشف أنها خانته مع مدربها الشخصي، ولم يتمكن الحارس الألماني من التغلب على خيانة زوجته، قبل أن ينفي اللاعب الأمر.
 
وقال تير شتيغن عبر "إنستغرام: أنا مصدوم ومُحبط بسبب سوء الإدارة وانعدام القيادة والسيطرة في "راديوكاتالونيا" و"شبكة 3Cat"، اللتين قامتا بنشر أخبار كاذبة وانتهاك الحقوق الشخصية، إذ قاموا بنشر أخبار زائفة، مما أدى إلى الإساءة العلنية لزوجتي دانييلا وإلحاق ضرر جسيم بسمعتها.
 
وأضاف حارس برشلونة: ‏لم تكن هناك أي خيانة من طرف دانييلا، لا يوجد أي طرف ثالث متورط. هذا هو الواقع. ‏كما تم الإعلان مسبقًا، قررتُ أنا ودانييلا الانفصال في ظل ظروف جيدة، مع الحفاظ على تواصل مبني على الثقة.
 
وختم تير شتيغن: ‏من غير المقبول تمامًا أن تقوم وسائل الإعلام العامة التي تديرها الحكومة بنشر هذه الأكاذيب، متهمةً دانييلا زورًا ومهاجمتها شخصيًا.
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