مانشستر يونايتد يعلن عن خطة بناء "أعظم ملعب في العالم"

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يعتزم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف متفرج، حسبما أعلن في بيان رسمي، الثلاثاء.

ووفقا لما صرح به جيم راتكليف المالك المشارك للنادي، فإن هذا الملعب الجديد سيكون "الأعظم في العالم".

وكان النادي يدرس خيارين في الفترة الماضية، إما تطوير ملعبه الحالي "أولد ترافورد" أو بناء ملعب جديد في نفس المنطقة، وقد حسم القرار الثلاثاء بالإعلان عن نيته بناء ملعب جديد يتسع لـ100 ألف شخص، ليكون جزءا من عملية تجديد شامل للمنطقة المحيطة بالملعب.

كما تم الكشف عن نماذج مصغرة وصور تصورية لشكل "أولد ترافورد" الجديد والمنطقة المحيطة به.

وأشار راتكليف إلى أن هذا المشروع يمثل بداية "رحلة مثيرة جدا"، وأضاف: "خدمنا ملعبنا الحالي بشكل رائع على مدار الأعوام الـ115 الماضية، لكنه أصبح متأخرا عن أفضل الملاعب العالمية من حيث التسهيلات والحداثة".

ويُتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير اقتصادي واجتماعي كبير، حيث تشير التقديرات إلى أن التجديد سيساهم في زيادة العوائد بمقدار 7.3 مليار جنيه إسترليني سنويا للاقتصاد البريطاني، مع خلق 92 ألف وظيفة جديدة، وبناء أكثر من 17 ألف منزل، فضلا عن جذب 1.8 مليون زائر إضافي سنويا.

وفي تعليق على المشروع، نقل النادي كلمات مدربه الأسطوري السابق السير أليكس فيرغسون، الذي قال: "يتعين على مانشستر يونايتد دائما السعي لتحقيق الأفضل في كل ما يفعله، داخل الملعب وخارجه".

وأضاف فيرغسون: "أولد ترافورد يحمل العديد من الذكريات الخاصة بالنسبة لي، لكننا بحاجة إلى أن نتحلى بالشجاعة ونستغل هذه الفرصة لبناء معقل جديد يتناسب مع المستقبل، حيث يمكننا صنع تاريخ جديد".