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باريس سان جيرمان يطيح بليفربول من دوري أبطال أوروبا

12
MARCH
2025
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تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بسيناريو مثير في معقل ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات إياب دور الـ16، مساء الثلاثاء
ودخل ليفربول اللقاء متسلحا بعاملي الأرض والجمهور في ملعب أنفيلد، وأفضلية الفوز ذهابا في باريس بهدف سجله اللاعب البديل هارفي إيليوت في الدقيقة 87.
 
لكن الفريق الباريسي أنهى لقاء العودة فائزا بهدف وحيد سجله عثمان ديمبلي بعد مرور 12 دقيقة.
 
ورفع ديمبلي رصيده إلى 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأصبح أكثر هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ بداية العام الجاري 2025 بتسجيله 21 هدفا في جميع المسابقات.
 
وحافظ الفريق الباريسي على تقدمه مع امتداد اللقاء لشوطين إضافيين قبل أن ينتزع بطاقة التأهل بنتيجة 4 - 1 في ركلات الترجيح.
 
وفي ركلات الترجيح، تألق دوناروما في التصدي لركلتي نونييس وكورتيس جونز، فيما سجل سان جرمان جميع ركلاته الأربع.
 
وينتظر باريس سان جيرمان في دور الثمانية الفائز من مواجهة أستون فيلا الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي.
 
ويبقى أستون فيلا الأقرب للتأهل بعد الفوز ذهابا بنتيجة 3 - 1 خارج ملعبه في بلجيكا.
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