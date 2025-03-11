مأساة.. وفاة لاعبين بعد غرق قارب أثناء العودة من مباراة

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انقلب قارب في الكونغو يوم الاثنين ولقي 25 شخصاً حتفهم، معظمهم من لاعبي كرة القدم.

وقال أليكسيس مبوتو المتحدث باسم مقاطعة ماي ندومبي إن اللاعبين كانوا في طريق عودتهم من مباراة في مدينة موشي مساء الأحد، حينما انقلب القارب في نهر كوا.

ورجح مبوتو أن ضعف الرؤية في الليل ربما كان السبب في الحادث المأساوي.

ونجا 30 شخصا آخرين على الأقل من الحادث، حسبما قال ريناكل كواتيبا ، المدير المحلي لمنطقة موشي.

وتعتبر حوادث غرق القوارب شائعة في الكونغو الواقعة في وسط أفريقيا، وغالبًا ما يتم إلقاء اللوم على السفر في وقت متأخر من الليل والسفن المكتظة بالركاب.

وتعد أنهار الكونغو وسيلة نقل رئيسية لأكثر من 100 مليون شخص، وخاصة في المناطق النائية حيث البنية التحتية رديئة أو منعدمة .