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مالك مانشستر يونايتد "يوبخ" خماسي الفريق

11
MARCH
2025
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شن المالك المشارك لمانشستر يونايتد السير جيم راتكليف هجوما عنيفا على لاعبي الفريق الإنجليزي، مشيرا إلى أن بعضهم "ليسوا جيدين بما فيه الكفاية"، و"يحصلون على رواتب أعلى من اللازم"، وخص بالذكر كاسيميرو وأنطوني وجادون سانشو وراسموس هويلوند وأندريه أونانا.
 
وقال راتكليف أيضا إن روبن أموريم سيكون المدرب الرئيسي "لفترة طويلة"، واعترف بأن عدم إقالة سلفه إريك تين هاغ خلال الصيف الماضي كان خطأ.
 
ويحتل يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة، مع بقاء 10 مباريات على نهاية الموسم.
 
ويوضح راتكليف أن هذا خطأ اللاعبين الذين "ورثهم" عند توليه المسؤولية العام الماضي، حيث أشار الملياردير إلى أقساط رسوم الانتقال التي سيتعين على النادي دفعها.
 
وقال راتكليف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "إذا نظرت إلى اللاعبين الذين نشتريهم هذا الصيف والذين لم نشترهم، فإننا نشتري أنتوني وكاسيميرو وأونانا وهويلوند وسانشو. هذه كلها أشياء من الماضي، سواء أحببنا ذلك أم لا، فقد ورثنا هذه الأشياء وعلينا أن نرتبها".
 
وتابع: "بالنسبة لسانشو، الذي يلعب الآن مع تشلسي (على سبيل الإعارة) وندفع نصف أجره، فإننا سندفع 17 مليون جنيه استرليني لشرائه في الصيف. يستغرق الأمر بعض الوقت حتى نبتعد عن الماضي إلى موقع جديد في المستقبل".
 
كما يلعب أنتوني على سبيل الإعارة في ريال بيتيس الإسباني، بعد انتقاله مقابل 81 مليون جنيه استرليني من أياكس أمستردام الهولندي عام 2022، خلال نفس الصيف الذي وصل فيه كاسيميرو مقابل 70 مليون جنيه استرليني من ريال مدريد الإسباني.
 
كما انضم هويلوند، الذي كلف 72 مليون جنيه استرليني من أتالانتا الإيطالي، وأونانا (47 مليون جنيه استرليني من إنتر ميلان الإيطالي)، في الصيف التالي.
 
وسئل راتكليف عما إذا كان يقصد أن الخماسي ليس بالجودة المطلوبة لمانشستر يونايتد، فقال الرجل البالغ من العمر 72 عاما: "البعض ليسوا جيدين بما يكفي والبعض الآخر ربما يتقاضون رواتب أعلى من اللازم".
 
وتابع: "مررنا بفترة التحول هذه حيث ننتقل من الماضي إلى المستقبل. هناك بعض اللاعبين الرائعين في الفريق كما نعلم، القائد لاعب كرة قدم رائع. نحن بحاجة بالتأكيد إلى برونو (فرنانديز). إنه لاعب كرة قدم رائع".
 
وبعد إقالة تين هاغ في 28 أكتوبر، تم تعيين أموريم بعقد لمدة عامين ونصف، ويسعى راتكليف لإبقاء المدرب البرتغالي لفترة أطول.
 
جماهير مانشستر يونايتد تخرج عن صمتها
 
وقال: "إذا نظرت بالفعل إلى الفريق المتاح لروبن فأعتقد أنه يقوم بعمل جيد حقا. لأكون صادقا أعتقد أن روبن مدير شاب متميز. إنه مدير ممتاز وأعتقد أنه سيبقى هناك لفترة طويلة. بدأت ترى لمحة عما يمكن أن ينتجه روبن. أعتقد أنك رأيت لمحة منه ضد أرسنال".
 
وأشار راتكليف إلى الإصابات وعدد اللاعبين الشباب الذين تم اختيارهم كبدلاء، في التعادل 1-1 الأحد أمام أرسنال.
 
وقال: "كم عدد اللاعبين ضد أرسنال على مقاعد البدلاء الذين تعرفت عليهم؟ كم منهم ارتدوا قميص مانشستر يونايتد (الفريق الأول)؟ لم يتبق فريق. انخفض عددنا إلى آخر 10 أو 11 رجلا في الفريق حقا. من لاعبي الفريق الأول المناسبين يقوم روبن بعمل رائع".
 
وتعاني خزينة مانشستر يونايتد ضغوطا شديدة بعد خسارة 300 مليون جنيه استرليني في السنوات الثلاث الماضية، ومع ذلك، رغم شراء باتريك دورغو فقط مقابل 30 مليون يورو (25.1 مليون جنيه استرليني)، بالإضافة إلى ما يصل إلى 5 ملايين يورو من الإضافات في يناير، قال راتكليف إن أموريم سيكون لديه المال لإنفاقه في الصيف.
 
وتابع: "من الواضح أن الميزانية تتغير، لكن يعتمد ذلك على من قد نختار للبيع، لأن ذلك من شأنه أن يكمل الميزانية".
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