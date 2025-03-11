النصر السعودي يكرم وفادة الاستقلال الإيراني بثلاثية

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بلغ النصر السعودي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بفوزه على ضيفه الاستقلال الإيراني المنقوص 3-0 في إياب ثمن النهائي الإثنين، بعد تعادلهما سلبا في طهران في مباراة الذهاب.

سجل الكولومبي جون دوران (9 و84) والبرتغاليكريستيانو رونالدو (27 من ركلة جزاء) أهداف النصر، في مباراة شهدت طرد لاعب الوسط المهاجم مهران أحمدي في صفوف الاستقلال بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بكّر النصر في التسجيل بعد 9 دقائق من صافرة البداية إثر خطأ في تشتيت الكرة من الحارس حسين حسيني، فوصلت إلى الوافد الجديد دوران أرسلها ساقطة داخل الشباك، في أول أهدافه بقميص فريقه الجديد في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن هجمة سريعة اخترق رونالدو الدفاع الإيراني ولكز الكرة بكعب قدمه داخل المنطقة المحرمة انقضّ عليها السنغالي ساديو ماني ليُرتكب خطأ عليه ويحتسب الحكم ركلة جزاء، نفذها النجم البرتغالي خادعة في وسط المرمى (27).

وواصل النصر ضغطه، فوجد رونالدو نفسه بمواجهة الحارس بعد تمريرة في العمق من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، إلّا انه سدد الكرة بجوار المرمى (37).

وزادت محن استقلال بعدما رفع الحكم إثر عودته إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" البطاقة الصفراء الثانية بوجه اللاعب مهران أحمدي بعدما استخدم مرفقه ضد المدافع محمد آل فتيل (45+2).

وكاد أيمن يحيى أن يسجل الهدف الثالث للنصر، بعد عرضية من جانب سالم النجدي، إلّا أن تسديدته القوية وجدت مدافع الاستقلال في طريقها إلى المرمى حيث نجح في إبعادها قبل أن تسكن الشباك (47).

وحرمت العارضة دوران من هدف محقق بعد تسديدة قوية (50).

واختتم دوران مهرجان أهداف فريقه بعد لعبة جماعية بدأت من وسط الملعب لتصل الكرة إلى البرازيلي أنجيلو غابرييل الذي مررها داخل منطقة الجزاء، فتابعها الكولومبي تسديدة بينية في الشباك (84).