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اجتماع طارئ في الأهلي بسبب "أزمة القمة" المصرية

11
MARCH
2025
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دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري مجلس إدارته لاجتماع طارئ، ظهر الثلاثاء، لبحث الموقف النهائي من خوض مباراة الزمالك بسبب تعيين حكام مصريين.
 
وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي :"يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا طارئا في الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ على حقوق الأهلي فيما يخص أزمة مباراة القمة".
 
وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيبن محمود بسيوني حكما لمباراة القمة المقرر اقامتها اليوم الثلاثاء في الجولة الأولي لمرحلة التتويج لمسابقة الدوري الممتاز.
 
وأكد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تقديره الكامل لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه علي الارتقاء بكرة القدم علي جميع المستويات.
 
 وقال اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي بعد منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، أنه يؤكد ثقته في الحكام المصريين في الوقت الذي لا يقف فيه عائقا أمام رغبة أي طرف في الاستعانة بحكام أجانب في بعض مبارياته وفق اللوائح المنظمة لذلك وفي الإطار الزمني المحدد، حتى يتمكن الاتحاد من توجيه المخاطبات الرسمية إلى إدارات الحكام في البلدان المقصودة بالاستعانة بحكامها، وما يتطلبه ذلك من وجود مواعيد رسمية لعملها بعيدا عن الإجازات الأسبوعية.
 
وأضاف :" يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد تم التواصل معه من النائب أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول الذي أبدى رغبته في الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات دوري القسم الأول في مرحلته النهائية، إلا أن ضيق الوقت بين إعلان مواعيد الجولة الأولى للدور الثاني وما تتضمنه من مباراة الزمالك والأهلي وبين إبداء هذه الرغبة والموعد المحدد للمباراة حال دون تلبية هذه الرغبة".
 
وأوضح: "يدعو الاتحاد المصري لكرة القدم مراعاة ذلك مستقبلا، بالإضافة إلى دعوة الأطراف كافة للتعامل بإيجابية مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد لتطوير التحكيم المصري والتي يثق أنها تسير على الوجه الصحيح".
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