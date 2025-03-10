فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في الليغا مع الريال

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شهدت مباراة ريال مدريد مع ضيفه رايو فايكانو، التي انتهت بفوز الفريق الملكي 2 - 1، خوض لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي مباراته الـ200 مع الفريق الملكي ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووصل فالفيردي إلى هذا الرقم في مباراته رقم 301 مع الريال في جميع المسابقات، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لريال مدريد.

ووصل فالفيردي إلى هذا العدد من اللقاءات في مباراة الفريق أمام فايكانو، التي أقيمت بملعب (سانتياغو برنابيو) معقل فريق العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات المرحلة الـ27 للدوري المحلي.

وخلال لقاءاته الـ200 التي لعبها مع الريال بالدوري الإسباني، حقق فالفيردي 137 فوزا، وكانت أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وفياريال، أكثر المنافسين الذين واجههم في أكبر عدد من المرات بالبطولة (12 لقاء)، وكان الموسم الماضي هو الذي لعب فيه أكبر عدد من المباريات بالمسابقة (37 لقاء).

يذكر أن فالفيردي احتفل قبل أيام قليلة بخوضه 300 مباراة مع الريال في كل المنافسات.

وبفوزه على فايكانو، رفع الريال رصيده إلى 57 نقطة، ليتقاسم الصدارة مع منافسه التقليدي برشلونة، المتساوي معه في ذات الرصيد، علما بأن الفريق الكتالوني لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة مع ضيفه أوساسونا.