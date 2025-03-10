فاجعة في كتالونيا.. تفاصيل وفاة طبيب برشلونة في الفندق

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تعرض نادي برشلونة لصدمة كبيرة، بعد وفاة طبيب في الفريق، خلال تواجده في فندق الفريق، استعدادا لخوض مباراة أوساسونا بالدوري الإسباني، مساء السبت.

وبعد الفاجعة، أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراته التي كانت مقررة، السبت.

وقال النادي الكتالوني في بيان عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ببالغ الأسى، يعلن برشلونة وفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينيارو غارسيا مساء اليوم".

تفاصيل الوفاة

وفقا لتقارير إسبانية، كان غارسيا مرافقا للفريق في فندق الإقامة، يوم مباراة برشلونة.

وبعد تناوله الغداء مع اللاعبين وطاقم التدريب، توجه غارسيا لغرفته.

وهنا كانت المفاجأة، إذ تبين إن غارسيا توفي خلال قيلولة، نام منها ولم يستفيق.

يذكر أن غارسيا يعتبر من أهم الأطباء في الفريق، ويبلغ من العمر 50 عاما.