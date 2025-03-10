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ريال مدريد يفوز على رايو فاليكانو.. ويواصل الضغط على برشلونة

10
MARCH
2025
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هز كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور الشباك في الشوط الأول ليقودا ريال مدريد لفوز سهل 2-1 على رايو فاليكانو، الأحد، ليتساوى مع برشلونة المتصدر في سباق محتدم على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وتفصل نقطة واحدة بين عمالقة الكرة الإسبانية إذ يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 57 نقطة متساويا مع ريال مدريد في المركز الثاني، بينما يحتل أتليتيكو مدريد المركز الثالث بفارق نقطة واحدة بعد خسارته 2-1 أمام خيتافي.
 
وتقرر تأجيل مباراة برشلونة أمام أوساسونا التي كانت مقررة أمس السبت بسبب وفاة طبيب الفريق.
 
ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة أتليتيكو الأحد المقبل.
 
وهيمن ريال على المباراة وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 30 مكللا هجمة مرتدة سريعة قبل أن يعزز فينيسيوس تقدم الفريق بعد مجهود فردي رائع بعد أربع دقائق.
 
وقلص رايو فايكانو الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة صاروخية أطلقها بيدرو دياز من خارج المنطقة ارتدت من العارضة لتتخطى خط المرمى قبل أن تخرج. وفي البداية لم يحتسب الحكم الهدف لكنه عدل عن قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. 
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