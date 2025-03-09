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في تحذير شديد اللهجة..غوارديولا: الفريق بحاجة إلى تحسين أدائه إذا أراد التواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل

9
MARCH
2025
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وجه بيب غوارديولا تحذيرا شديد اللهجة للاعبي السيتي عقب الهزيمة المفاجئة أمام نوتنغهام فورست، مؤكدا أن الفريق بحاجة إلى تحسين أدائه إذا أراد التواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وسقط مانشستر سيتي خارج الديار أمس السبت بشكل مفاجئ، وتكبد خسارة بهدف دون رد من نوتنغهام فورست ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من “البريميرليغ” في اللقاء الذي أقيم في ملعب “سيتي غراوند”.


وقال بيب غوارديولا بعد المباراة: “على اللاعبين تقديم أداء جيد لتحقيق الفوز، نحتاج إلى الجهد والأداء، الانتصارات لا تأتي من السماء بل علينا أن نكافح من أجلها ونقدم الأداء الذي يمنحنا الفوز”.

وأضاف: “يجب أن نجد طريقة لتحقيق الفوز يجب أن نجد طريقة لكي نلعب بشكل أفضل لدينا 10 نهائيات الآن لكي نتأهل لدوري الأبطال الموسم القادم، علينا الفوز فيها جميعا”.

ويعيش غوارديولا أسوأ فترة في مسيرته التدريبية حيث خسر المنافسة على لقب الدوري وودع دوري أبطال أوروبا، بينما يقاتل على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي إذ حيث يتواجد حاليا في ربع النهائي.

ورفع نوتنغهام رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 47 نقطة في المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال)، بفارق نقطة واحدة أمام تشيلسي (الخامس) الذي يلاقي ليستر سيتي اليوم الأحد في ختام الجولة 28 من الدوري.

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