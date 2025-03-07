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ليوناردو يأمل أن يكون "أفضل" برازيلي في تاريخ الهلال

7
MARCH
2025
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يسعى البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم نادي الهلال أن يكون أفضل هداف برازيلي في موسم واحد في الفريق العاصمي عندما يواجه الفيحاء في المرحلة 24 من دوري روشن السعودي إذ يفصل بينه وبين الرقم هدف واحد.
 
ويحل الهلال ثاني ترتيب أندية الدوري ضيفا على الفيحاء في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة أملا في استعادة الانتصارات بعد التعثر في 4 مباريات من أصل آخر 5 في الدوري، وعلى الوجه الآخر يسعى الفيحاء إلى مواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط التي يبتعد عنها بأربع نقاط.
 
 
ويلاحق ليوناردو مسجل الـ16 هدفا متقاسما المركز الثاني مع كريم بنزيمة وأيفان توني في الدوري، بفارق واحد عن كرستيانو رونالدو، مواطنه هداف الهلال السابق ويسلي الذي يعد أفضل هداف برازيلي للفريق العاصمي في تاريخ الفريق في المسابقة.
 
وتعاقد الهلال مع ويسلي صيف 2012 من فاسلوي الروماني حينها أنهى المهاجم موسمه في صدارة هدافي الفريق بـ17 هدفا في 24 مباراة.
 
ويسلي بدأ سجله التهديفي مع الهلال في الدوري بثلاية "هاتريك" في الجولة الثالثة في مرمى نجران ولم تتوقف أهدافه حتى الجولة السابعة، قبل أن يغيب عن الثامنة ويعود يسجل لست مراحل متتالية إلى المرحلة الرابعة عشرة، قبل أن يختتم أهدافه بهدفين في الجولتين 21 و22.
 
 
وكان ليوناردو أحد تعاقدات الهلال في الصيف الماضي لمن هم من مواليد عام 2004 أو أقل، إذ قدم إلى الفريق العاصمي من بنفيكا البرتغالي الذي لعب له موسما واحدا منذ انتقاله من سانتوس.
 
واستهل ليوناردو سجله التهديفي في الدوري في الجولة السابعة وغاب إلى الجولة 11، قبل أن يصبح لاعبا أساسيا من الجولة 13 بعد إصابة الصربي ألكساندر ميتروفيتش ليسجل في 7 مباريات متتالية من بينها "هاتريك" في مرمى الفتح قبل أن يغيب تهديفيا جولة واحدة ويعود ويسجل 3 مباريات متتالية.
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