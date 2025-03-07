living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توخيل يستقر على 55 لاعباً لاختيار قائمة إنجلترا

7
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقر الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا على قائمة تضم 55 لاعباً، سيختار من خلالها الأسبوع المقبل أول قائمة للأسود الثلاثة خلال ولايته.
 
وتحدث توخيل المدرب السابق لبايرن ميونخ وتشيلسي إلى كل لاعب على حده منذ توليه تدريب منتخب إنجلترا مطلع العام الجاري، خلفا لغاريث ساوثغيت.
 
ويكشف توخيل يوم الجمعة عن قائمته استعدادا لملاقاة ألبانيا ولاتفيا على ستاد ويمبلي في وقت لاحق من الشهر الجاري في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
 
وقال مارك بولينغهام رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخميس: غاريث كان على تواصل دائم مع اللاعبين وذكيًا للغاية من الناحية الثقافية أيضًا، وأعتقد أن توماس يسير على نفس النهج.
 
وأضاف: لقد أدرك في وقت مبكر أنه لا يمكن بناء هذه الروابط في الأيام الستين التي تجتمع فيها معًا، لذا فقد بذل الكثير من الجهد في هذا الصدد.
 
وزاد: لقد ضم 55 لاعباً لهذه القائمة الطويلة ويحرص على وجود روابط قوية معهم، وهم يعرفون أنه تابعهم.
 
وختم: لقد حقق نجاحًا كبيرًا، لقد رأيته في عدد من المباريات، كما قام أيضًا بدمج عدد صغير من جهازه الفني الذي أحضره معه إلى سانت جورج بارك، لقد كان هناك كثيرًا وقضى الكثير من الوقت مع الناس.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout