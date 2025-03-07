توخيل يستقر على 55 لاعباً لاختيار قائمة إنجلترا

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استقر الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا على قائمة تضم 55 لاعباً، سيختار من خلالها الأسبوع المقبل أول قائمة للأسود الثلاثة خلال ولايته.

وتحدث توخيل المدرب السابق لبايرن ميونخ وتشيلسي إلى كل لاعب على حده منذ توليه تدريب منتخب إنجلترا مطلع العام الجاري، خلفا لغاريث ساوثغيت.

ويكشف توخيل يوم الجمعة عن قائمته استعدادا لملاقاة ألبانيا ولاتفيا على ستاد ويمبلي في وقت لاحق من الشهر الجاري في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وقال مارك بولينغهام رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخميس: غاريث كان على تواصل دائم مع اللاعبين وذكيًا للغاية من الناحية الثقافية أيضًا، وأعتقد أن توماس يسير على نفس النهج.

وأضاف: لقد أدرك في وقت مبكر أنه لا يمكن بناء هذه الروابط في الأيام الستين التي تجتمع فيها معًا، لذا فقد بذل الكثير من الجهد في هذا الصدد.

وزاد: لقد ضم 55 لاعباً لهذه القائمة الطويلة ويحرص على وجود روابط قوية معهم، وهم يعرفون أنه تابعهم.

وختم: لقد حقق نجاحًا كبيرًا، لقد رأيته في عدد من المباريات، كما قام أيضًا بدمج عدد صغير من جهازه الفني الذي أحضره معه إلى سانت جورج بارك، لقد كان هناك كثيرًا وقضى الكثير من الوقت مع الناس.