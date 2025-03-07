مدعية عامة إسبانية تطلب إعادة محاكمة روبياليس

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أكد مكتب المدعي العام الإسباني يوم الخميس أن مدعية عامة إسبانية طلبت إعادة محاكمة الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في البلاد لويس روبياليس بتهمة تقبيل لاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو دون موافقتها بعد حكم المحكمة العليا بإدانته الأسبوع الماضي.

ودانت المحكمة روبياليس الشهر الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي وغرمته أكثر من 10,000 يورو في قضية أثارت ضجة على مستوى البلاد.

وبرأه الحكم هو وثلاثة متهمين آخرين من تهمة الإكراه، وطالب الادعاء بسجن رئيس اتحاد كرة القدم السابق لمدة عامين ونصف العام.

وفي طلب الاستئناف، طلبت المدعية العامة مارتا دورانتيز إعادة المحاكمة، بحجة أن الأدلة والعديد من أسئلتها لم يتم قبولها، كما أن روبياليس وهيرموسو أكدا أنهما سيستأنفان الحكم.

وقال دورانتيز إن الغرامة والتعويض الإضافي البالغ 3 آلاف يورو الممنوح لهيرموسو كان منخفضًا للغاية.

وأثارت القبلة في حفل تتويج كأس العالم 2023 للسيدات في سيدني جدلًا ساخنًا في إسبانيا حول التحيز الجنسي في كرة القدم النسائية والمجتمع الإسباني الأوسع، مما أدى إلى حركة مشابهة لحملة "أنا أيضًا" على وسائل التواصل الاجتماعي، ألقت الفضيحة التي تلت ذلك بظلالها على فوز إسبانيا بالبطولة.