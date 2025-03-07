مدرب ليفربول يتحدث بعد فوز "قيصري" في باريس

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أقر المدير الفني لليفربول أرني سلوت أن باريس سان جرمان تفوق على فريقه في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ورغم انتصار صعب للفريق الإنجليزي في الرمق الأخير فإن مستوى الأداء "يجب أن يتحسن كثيرا في ملعب أنفيلد" إيابا.

وسجل البديل هارفي إليوت هدف الفوز في الدقيقة 87، بعد 47 ثانية فقط من نزوله، ليمنح الفوز 1-صفر للفريق الزائر الذي يدين بكل الفضل لحارسه أليسون بيكر لمساعدتهم على النجاة من الهجوم الفرنسي الكاسح.

ويستضيف ليفربول مباراة الإياب، الثلاثاء، وقال سلوت إن باريس سان جرمان لا يزال في المنافسة.

وأضاف: "إذا نظرتم إلى النتيجة ستجدون أننا خرجنا بنتيجة إيجابية جدا من المباراة، لكن إذا نظرتم إلى الأداء فإننا نتحدث عن شيئين مختلفين. أعتقد أن باريس سان جرمان سيدخل مباراة الإياب بعد أسبوع بقوة بعدما قدم أداء كبيرا".

وأضاف سلوت أن دعم الجماهير في "أنفيلد" سيكون محوريا أمام باريس سان جرمان الأسبوع المقبل، وكذلك السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ساوثهامبتون.

وقال: "ليس لدينا عطلة شتوية في إنجلترا، لذا نواصل اللعب لعدة أشهر بالفعل والفريق يحتاج بلا شك لمساندة جماهيرنا كما فعلوا في الأشهر القليلة الماضية".

وأشاد المدرب الهولندي أيضا بلاعب الوسط الهجومي إليوت (21 عاما) والمهاجم الأوروغواياني داروين نونيز صاحب التمريرة الحاسمة.

وقال سلوت: "إنها لحظة كبيرة بالنسبة له (إليوت)... فهو يتنافس مع لاعبين نادرا ما أستبدلهم. لذا، يتعين عليه أن يفعل ذلك خلال دقائق محدودة من اللعب لكنه لم يخيب ظني".

وأضاف: "هارفي لم يكن السبب الوحيد وراء هذا الفوز بل كان أيضا من ساعده، داروين، الذي شارك بعد مباراتين صعبتين لكنه كان حاضرا بقوة مرة أخرى الليلة، لأنه منذ اللحظة الأولى التي دخل فيها أصبحنا أكثر تهديدا للمنافس".