لمرة واحدة.. الفيفا يدرس زيادة عدد منتخبات كأس العالم

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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يدرس توسيع كأس العالم لتضم 64 منتخبا، لمرة واحدة.

وستقام كأس العالم التي تضم 48 منتخبا، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وستشمل البطولة 104 مباريات بدلا من 64 مباراة كما هو الحال في النسخ السابقة بما في ذلك جولة إضافية لدور خروج المغلوب.

وذكرت الصحيفة أن الفيفا سيدرس الأمر بناء على طلب من إحدى الدول التي تشارك في تنظيم نسخة 2030.

وسينظم المغرب وإسبانيا والبرتغال نسخة 2030 على أن تستضيف ثلاث دول في أمريكا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.

وأضافت نيويورك تايمز أن هذه الزيادة ستكون لنسخة واحدة فقط احتفالا بمرور مئة عام على انطلاق البطولة.

وأشارت إلى أن هذا المقترح لاقى استحسانا من جياني إنفانتينو رئيس الفيفا.