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مليار دولار تنتظر الأندية المشاركة في كأس العالم

6
MARCH
2025
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خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوائز مالية بقيمة مليار دولار لكأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين بمشاركة 32 فريقا، حسب ما أعلن مصدر مقرب من الملف يوم الأربعاء.
 
ويعتبر هذا المبلغ أعلى بكثير من قيمة الجوائز المالية المقدمة لكأس العالم الأخيرة للرجال أو السيدات.
 
ولم تعط الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية سوى القليل من التفاصيل حول تمويل النسخة الأولى من البطولة التي ستقام كل أربع سنوات، ولكنها وقّعت مع جهة بث ورعاة رئيسيين في الأسابيع الأخيرة.
 
تم منح خدمة البث التدفقي للشركة البريطانية "دازون" الحقوق العالمية الحصرية للبطولة مقابل صفقة بلغت مليارا و500 ألف دولار، حسب المصدر.
 
كما وقّع الاتحاد الدولي عقود رعاية مع شركة كوكاكولا وبنك أوف أميركا والعلامة التجارية الصينية للإلكترونيات هايسنس.
 
وبالمقارنة، بلغ إجمالي الجوائز المالية لمونديال قطر 2022 للرجال في قطر 440 مليون دولار، بينما بلغت 110 ملايين دولار لكأس العالم للسيدات 2023 في نيوزيلاندا وأستراليا.
 
أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الذي استحدث نظاما جديدا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم الذي يضم 36 ناديا، فخصص جوائز بقيمة 2.47 مليار يورو للأندية المشاركة.
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