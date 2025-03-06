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عصابة إيطالية تسافر إلى إنجلترا لـ"السطو" على منزل نجم نيوكاسل

6
MARCH
2025
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استمعت محكمة في مدينة نيوكاسل الإنجليزية إلى أن عصابة محترفة من اللصوص اقتحمت منزل السويدي ألكسندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد، وسرقت سيارته ومجوهرات بقيمة 68 ألف جنيه إسترليني (87 ألف دولار) إضافة إلى مبلغ نقدي بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني.
 
واستمعت المحكمة أيضا إلى أن المهاجم الدولي السويدي لم يكن في منزله عندما اقتحمته العصابة من خلال باب زجاجي في أبريل الماضي العام الماضي.
 
من جانبه، قال دان كوردي، ممثل الادعاء، إن إيساك غادر منزله بين الساعة الرابعة والعاشرة مساء في الرابع من أبريل، مضيفا أن اللاعب اكتشف اقتحام منزله عند عودته، حيث لاحظ انتقال صناديق القمامة من مكانها.
 
وأضاف أن سيارة اللاعب ماركة "أودي" وجدها مشجع لاحقاً في مكان مهجور.
 
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن كوردي قوله إن الحادث تم تسجيله بكاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل.
 
وأوضح أن العصابة المحترفة تعيش في إيطاليا، وتضم امرأة وثلاثة رجال، وأنهم أقارب، واعترفت امرأة ورجلان بارتكاب السرقة، بينما أنكر العضو الرابع البالغ من العمر 32 عاما تورطه في السرقة.
 
ووصلت العصابة إلى بريطانيا بالسفر عبر عبارة من كاليه إلى دوفر في سيارة سيتروين سي 3 وسيارة فورد في مارس الماضي.
 
وانضم إيساك لصفوف نيوكاسل قادماً من ريال سوسييداد في 2022 وبات أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ذلك الحين.
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