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وكيل يامال ينهي الجدل: اللاعب سيجدد عقده مع برشلونة

6
MARCH
2025
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كشف جورجي مينديز وكيل أعمال الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أن موكله سيمدد عقده مع النادي بعد عام 2026.
 
وقال مينديز اليوم الأربعاء لوسائل إعلام إسبانية بعد اجتماع مع رئيس برشلونة جوان لابورتا في لشبونة: لامين سيستمر في برشلونة، والشيء المهم الآن هو التفكير في الأمور الرياضية.
 
ويحل برشلونة ضيفا على بنفيكا البرتغالي في مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم
 
وسجل الدولي الإسباني البالغ من العمر 17 عاماً، والذي فاز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024 ليختتم عاماً ساعد فيه بلاده على الفوز ببطولة أوروبا، 11 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 35 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم مع برشلونة.
 
هذا وخاض يامال، وهو من أبناء أكاديمية برشلونة، 86 مباراة مع النادي الإسباني منذ ظهوره مع الفريق الأول في أبريل 2023.
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