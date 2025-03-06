لأول مرة.. حفل غنائي بين شوطي نهائي كأس العالم

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كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأربعاء أن نهائي كأس العالم 2026 سيشهد أول عرض غنائي بين الشوطين في تاريخ البطولة.

وستقام كأس العالم التي تضم 48 منتخبا، والتي تستضيفها كل من أميركا وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026. وستشمل البطولة 104 مباريات بدلا من 64 مباراة كما هو الحال في النسخ السابقة بما في ذلك جولة إضافية لدور خروج المغلوب.

وسيقام النهائي على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي مسقط رأس فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأميركية.

وقال إنفانتينو على حسابه في إنستغرام: يمكنني تأكيد أن أول عرض بين الشوطين على الإطلاق في نهائي كأس العالم لكرة القدم سيقام في نيوجيرزي بالتعاون مع مؤسسة جلوبال سيتيزن.

وسيتعاون الفيفا مع مؤسسة جلوبال سيتيزن العالمية المعنية بالتعليم إضافة إلى فرقة كولدبلاي الغنائية البريطانية لتنظيم العرض بين الشوطين.