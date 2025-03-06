living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برشلونة "المنقوص" على مشارف ربع نهائي الأبطال

6
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خطا برشلونة الإسباني خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي بفوزه بعشرة لاعبين على مضيفه بنفيكا البرتغالي 1-0 ،الأربعاء، على ملعب "النور" في لشبونة في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
 
وسجل الجناح الدولي البرازيلي رافينيا الهدف الوحيد للنادي الكاتالوني في الدقيقة 61 في مباراة خاضها فريقه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 اثر طرد مدافعه باو كوبارسي.
 
ويلتقي الفريقان إيابا، الثلاثاء، المقبل على ملعب "لويس كومبانيس" الاولمبي في برشلونة.
 
وجدد برشلونة تفوقه على بنفيكا بعدما تغلب عليه في لشبونة أيضا 5-4 في دور المجموعة الموحدة وحقق فوزه الخامس على الفريق البرتغالي في 11 مباراة بينهما في المسابقة مقابل أربعة تعادلات وخسارتين أولاهما كانت في نهائي عام 1961 2-3 في مدينة برن السويسرية.
 
وتابع برشلونة سلسلته من 16 مباراة دون خسارة في عام 2025.
 
وكاد بنفيكا يفعلها بعد ثوان من بداية المباراة عندما أطلق التركي كريم أكتوركوغلو كرة عكسية قوية من داخل المنطقة ابعدها الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني بصعوبة الى ركنية (1).
ورد داني أولمو بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (2).
 
وأنقذ الحارس الدولي الأوكراني أناتولي تروبين مرماه من هدف محقق بتصديه لثلاث كرات من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية زاحفة للدولي البرازيلي رافينيا فتابعها أولمو في الوهلة الأولى وارتدت من الحارس الى ليفاندوفسكي الذي تابعها بدوره لكن توربين أبعدها مجددا فحاول لامين جمال ادخالها المرمى بركبته بيد ان الدولي الاوكراني التقطها في توقيت مناسب (13).
 
وتلقى المهاجم الدولي اليوناني فانغيليس بافليديس كرة خلف الدفاع وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية فوق العارضة (16).
 
وتلقى برشلونة ضربة موجعة بطرد مدافعه باو كوبارسي إثر إعاقته بافليديس لحظة توغله وانفراده بالحارس شتشيزني (22). وانبرى التركي الآخر أوركون كوكجو للركلة الحرة المباشرة بقوة وتصدى لها شتشيزني بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (25).
 
واضطر المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك إلى الدفع بالمدافع الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو مكان أولمو لتنظيم خط دفاعه (28).
 
وكاد بافليديس يفعلها بتسديدة خادعة من داخل المنطقة، لكن كرته ارتطمت بقدم أراوخو وتحولت الى ركنية (30).
 
وتابع شتشيزني تألقه بتصديه لرأسية من مسافة قريبة لأكتوركوغلو على دفعتين (43).
 
وواصل شتشيزني براعته في التصدي لمحاولات أصحاب الأرض بإبعاده تسديدة قوية للاعب الوسط النروجي فريدريك أورسنيس قبل أن وأبعدها بقدمه امام أكتوركوغلو الخالي من الرقابة (53).
 
ونجح رافينيا في افتتاح التسجيل للنادي الكاتالوني عندما استغل كرة خاطئة من المدافع أنتونيو سيلفا في منتصف ملعب الضيوف، فانطلق وسددها قوية على يسار توربين (61).
 
وهو الهدف التاسع للدولي البرازيلي في تسع مباريات في المسابقة هذا الموسم.
 
وكاد أورسنيس يدرك التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها شتشيزني (68)، وأخرى من داخل المنطقة لأكتوركوغلو تصدى لها الدولي البولندي السابق (77).
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout