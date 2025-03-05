نيمار وحلم العودة لبرشلونة.. فليك يحسم القصة

A + A -

في الأيام الاخيرة، تفجرت أخبار هزت عالم كرة القدم، مفادها عودة النجم البرازيلي نيمار، إلى صفوف برشلونة الإسباني، بعد 8 أعوام من رحيله.

وكشفت إذاعة "كادينا كوب"، الأحد، أن النجم البرازيلي نيمار مستمر في المحاولة بالعودة إلى برشلونة الموسم المقبل، بينما يتريث مسؤولو الأخير باتخاذ القرار لحين رؤية مستواه في نهاية الموسم.

وقالت الإذاعة إن النجم البرازيلي تواصل مع مسؤولي برشلونة وأبلغهم برغبته العودة إلى اللعب في ملعب "كامب نو" الموسم المقبل وذلك بعدما تركه في صيف 2017 بالانتقال إلى باريس سان جرمان لقاء قيمة كسر عقده البالغة 222 مليون يورو.

وقدمت صحيفة سبورت قصة جديدة، مشيرة إلى إن المدرب الألماني هانسي فليك غير واثق من التعاقد مع نيمار.

وأشارت سبورت إلى أن فليك “لديه مخاوف بشأن عمر نيمار وحالته البدنية، ويعتقد أن نيمار قد لا يتناسب مع فلسفة برشلونة الحالية التي تتطلب لعبا عالي الكثافة من اللاعبين الأصغر سنا".

علاوة على ذلك، نقلت سبورت أنه "لم تكن هناك أي مناقشات رسمية بشأن توقيع نيمار في برشلونة".

ويأتي تقرير سبورت لينهي حلم نيمار في العودة لبرشلونة، قبل أن تتطور القصة.