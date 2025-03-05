عبد الله السعيد يقود الزمالك لفوزه الأول بقيادة بيسيرو

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حقق الزمالك فوزه الأول تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو بالتغلب على مضيفه إنبي بنتيجة 3 - صفر ضمن منافسات الجولة 17 والأخيرة بالدور الأول للدوري المصري لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

تقدم الزمالك بهدف لاعب الوسط عبد الله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وأضاف ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 66 ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم، واختتم عبد الله السعيد ثلاثية الزمالك في الدقيقة 94.

وكان الزمالك تعادل في ثلاث مباريات متتالية منذ تولي جوزيه بيسيرو المسؤولية أمام بتروجت والأهلي وزد بنتيجة واحدة 1/1.

بهذا الفوز، يرفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة ليستعيد المركز الثالث قبل انطلاق مرحلة المنافسة على لقب الدوري بين أول 9 أندية في جدول الترتيب.

أما إنبي، فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بعدما تلقى خسارته التاسعة في الدوري هذا الموسم وذلك قبل انطلاق منافسات المرحلة الثانية للهروب من شبح الهبوط بين خر 9 أندية في جدول الترتيب.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز سموحة على الاتحاد السكندري بهدف وحيد مصطفى البدري في الدقيقة 67.

رفع سموحة رصيده إلى 20 نقطة ليقفز للمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر ليفقد فرصته الضئيلة في الانضمام لمجموعة المنافسة على اللقب.

وفي مواجهة ثالثة، تعادل زد مع ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 2- 2.

سجل مصطفى سعد ميسي وعلي جمال هدفي زد في الدقيقتين 28 و76، بينما أحرز محمد خطاري ومروان حمدي هدفي الإسماعيلي في الدقيقتين 34 و39.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر، بينما بقى زد في المركز التاسع مؤقتا برصيد 21 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن طلائع الجيش "عاشر الترتيب" الذي سيلاقي الأهلي، غدا الأربعاء، في إطار نفس الجولة.