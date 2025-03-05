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الريال يسقط أتلتيكو مدريد في ذهاب أبطال أوروبا

5
MARCH
2025
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حقق ريال مدريد فوزا صعبا على جاره وضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.
وتقدم الريال بهدف مبكر سجله البرازيلي رودريجو جوس بعد مرور أربع دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو.
 
ورد أتلتيكو بهدف لمهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
 
وفي الشوط الثاني منح المغربي إبراهيم دياز ريال مدريد الفوز بهدف ثان في الدقيقة 55.
 
 وكسر هذا الفوز سلسلة من ثلاثة تعادلات متتالية بين الفريقين، وحقق به ريال مدريد فوزه الأول على جاره في آخر خمس مواجهات بينهما في كل المسابقات.
 
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، ويتأهل الفائز منهما لملاقاة الفائز من أرسنال الإنجليزي ضد أيندهوفن الهولندي.
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