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بدأ مسؤولو نادي برشلونة الإسباني التفكير جدياً بإمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق من جديد وذلك لأهداف اقتصادية محضة، إذ يعتقدون بأن لاعب سانتوس الحالي قادر على إعادة السياح إلى مدرجات الفريق وبيع القمصان.

وانتقل نيمار، أغلى لاعب في التاريخ، إلى سانتوس البرازيلي مطلع العام الجاري بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي، وفي الأيام الماضية زادت أخبار عودته إلى النادي الكاتالوني الذي تركه قبل 8 أعوام.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية يوم الاثنين أن برشلونة بدأ حسابات التعاقد مع نيمار الذي يعرفون بأنه لن يضيف الكثير إلى كتيبة هانزي فليك من الناحية الرياضية، لكنه سيساعد النادي على النهوض اقتصادياً بعد سنوات من الأزمة المالية التي عاشها.

وقالت الشبكة نقلاً عن أحد المسؤولين في برشلونة: نيمار سيكون عامل جذب للسياح من أجل عودته إلى مقاعد ملعب "كامب نو" الجديد، كما أن وجوده من الممكن أن يسهم ببيع عدد كبير من مقصورات كبار الشخصيات التي يأمل النادي بأن تدر عليه الكثير من الأرباح.

وواصل: عودة نيمار ستساعد برشلونة على بيع عدد أكبر من القمصان، فقميص نيمار يبيع نفسه على عكس قميص بيدري مثلاً.

وختم: أمام نيمار بضعة أشهر لإقناع برشلونة ومسؤوليه قبل التفكير بعودته، رغم إن فكرة تقديم نيمار في ملعب "كامب نو" الجديد تغري النادي كثيراً.

ولعب نيمار 4 أعوام مع برشلونة بين 2013 وحتى 2017، خاض خلالها 286 مباراة وسجل 105 أهداف كما فاز بثمان بطولات.