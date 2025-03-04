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مصر.. الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر

4
MARCH
2025
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قضت المحكمة الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لمدة 6 أشهر.
 
وأدانت المحكمة منصور بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، وفق ما ذكر موقع "المصري اليوم".
 
وجاء الحكم في القضية رقم 692 لسنة 2023، حيث قررت المحكمة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، أيضا تغريم منصور مبلغ 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح المجني عليهما، في القضية رقم 691 لسنة 2023، المرفوعة من ذات الأطراف.
 
وكانت محكمة النقض قضت في فبراير 2023 برفض طعن مرتضى على الحكم بحبسه شهرا بتهمة سب محمود الخطيب، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون لتنفيذ العقوبة والتي ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة الزمالك.
 
وقبل أيام، وجه مرتضى منصور رسالة إلى محمود الخطيب، بعد أن أعلن الأخير قراره بالابتعاد عن الصورة لمدة مؤقتة لأسباب صحية.
 
منصور تحدث في رسالته عن تجاوز الخلافات السابقة معبرا عن أمله في الشفاء العاجل لرئيس الأهلي.
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