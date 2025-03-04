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ريال مدريد يستعد لإنجاز تاريخي غير مسبوق في أبطال أوروبا

4
MARCH
2025
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتحقيق إنجاز غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا، حينما يلاقي ضيفه أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من البطولة القارية.
 
ويخوض النادي الملكي مباراته رقم 500 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أول فريق يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ البطولة التي فاز بلقبها 15 مرة من قبل، في رقم قياسي غير مسبوق.
 
 
ومنذ انطلاق بطولة كأس أوروبا في عام 1955، لم يحقق أي نادٍ عدد انتصارات، أو تخطى بنجاح مراحل خروج المغلوب، أو شارك في ذلك العدد من نسخ البطولة كما فعل ريال مدريد، الذي خاض 44 نسخة للبطولة وشارك في 499 مباراة محققا 301 فوز و85 تعادلاً وتكبد 113 خسارة، كما يتصدر الريال الترتيب التاريخي للأهداف المسجلة، بواقع 1101 هدف.
 
ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي لعدد الظهور في نهائي البطولة القارية بـ18 مشاركة وحقق 15 لقبا من بينها أول خمسة ألقاب توالياً، وقد فاز أيضاً بستة ألقاب في السنوات العشر الأخيرة. وتوج النادي الملكي بلقبه الـ15 في يونيو الماضي على ملعب ويمبلي، بعد فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي بهدفين دون رد.
 
ولعب ريال مدريد مباراته الأولى في النسخة الافتتاحية لكأس أوروبا في سبتمبر 1955. وكان منافسه حينها فريق سيرفيت السويسري، وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب شارميلس في جنيف بهدفين نظيفين لصالح الريال، وجاءت المباراة رقم 100 بعد 17 موسماً، ضد دينامو كييف في سانتياغو برنابيو وانتهت بالتعادل السلبي.
 
كذلك لعب ريال مدريد المباراة رقم 200 في دوري الأبطال في ملعبه، هذه المرة ضد بورتو وفاز 3 /1، وجاءت مباراته رقم 300 في سبتمبر 2007 وفازعلى فيردر بريمن 2 /1، فيما فاز الريال في مباراته رقم 400 على ليغيا وارسو 5 /1.
 
ويحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر مشاركة في دوري الأبطال برصيد 404 مباريات، يليه برشلونة الإسباني في المركز الثالث برصيد 357 مباراة.
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