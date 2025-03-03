وفاة "مأساوية" للروسي سايتيف بطل المصارعة الحرة ثلاث مرات

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أعلن مسؤولون رياضيون روس اليوم الأحد، عن وفاة بوفايسار سايتيف، بطل المصارعة الحرة ثلاث مرات، عن عمر يناهز 49 عامًا.

وأفاد وزير الرياضة ميخائيل ديجتياريف لوكالة تاس الروسية بأن وفاة سايتيف "سابقة لأوانها ومأساوية"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل. وذكرت وكالة تاس أن سايتيف توفي في موسكو.

ووصف ديجتياريف سايتيف بأنه أحد أعظم لاعبي المصارعة الحرة في التاريخ، وأشاد بمساهماته الكبيرة في الرياضة.

وفاز سايتيف بالميدالية الذهبية في فئة 74 كيلوغرامًا في أولمبياد 1996 و2004 و2008، كما توج ببطولة العالم وأوروبا ست مرات.