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مدرب برشلونة: لم يتوقع أحد منافستنا على ألقاب هذا الموسم

3
MARCH
2025
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استعاد برشلونة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما حقق فوزا مريحا 4- صفر على عشرة من لاعبي ريال سوسيداد يوم الأحد.
وبعدما حقق انتصاره السادس تواليا في الدوري، ارتفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة من 26 مباراة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة أمام أتليتيكو مدريد.
 
ويحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعد الخسارة 2-1 أمام ريال بيتيس يوم السبت.
 
وأشاد هانزي فليك مدرب برشلونة بأداء لاعبيه بعد الفوز على ريال سوسيداد، وقال عقب المباراة "نحب دائما تقديم أداء هجومي ويسعى كل اللاعبين لتسجيل الأهداف قدر الإمكان، وهذا ما نريده، كما أننا دافعنا بشكل أفضل من المباريات الماضية، ولم أعد مندهشا من أي شيء بخصوص هؤلاء اللاعبين".
 
ورغم سعادته وطموحه فإن فليك لم يرغب في الحديث عن فوز فريقه بالألقاب، قائلا "الوقت غير مناسب للحديث عن الألقاب، لأن الهدف يبقى دائما هو الاستعداد للمباراة القادمة، وأعد أننا سنقاتل للفوز بالألقاب الثلاثة، ولم يكن أحد يتوقع ذلك في بداية الموسم، ولكننا نريد القتال للفوز بكل الألقاب".
 
وأضاف المدرب الألماني متحدثا عن لقاء ريال سوسيداد: "بالتأكيد استفدنا من النقص العددي بعد طرد لاعب سوسيداد، وكنت أفكر في إشراك جافي، لكنه تعرض لوعكة وأبلغنا أنه يعاني من الحمى، لذا قررنا إشراك داني أولمو بدلا منه".
 
وتابع: "لم أكن أريد أيضا استبدال رونالد أراوخو، ولكنني رأيت من المفيد إشراك لاعب آخر، لأنه في بعض الأحيان لا يمكن الإبقاء على ما نخطط له قبل المباريات، ويكون على المدرب أن يتصرف بخيارات أخرى".
 
واختتم تصريحاته قائلا: "أنا سعيد من أجل جيرارد مارتن ومارك كاسادو بعدما سجل كلاهما أول أهدافه هذا الموسم، أما لامين يامال فهو يريد تسجيل الأهداف مثل جميع اللاعبين لكنه يخلق المزيد من الفرص، ويبقى الأهم أن يسجل الفريق وليس من يحرز الأهداف".
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