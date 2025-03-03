living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حارس مرمى يتسبب بـ25 غرزة لمهاجم.. فيديو للتدخل الخطير

3
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
تعرض جان فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس، لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد منافسه الجنوب لندني ميلوول.
 
وتلقى ماتيتا تدخلا من حارس مرمى ميلوول، ليام روبرتس، على مستوى الرأس، تسبب في إصابته بجرح عميق في أذنه اليسرى، مما استدعى خياطة الجرح بـ25 غرزة.
 
وقد تم طرد حارس مرمى ميلوول بعد هذه المخالفة الخطيرة التي حدثت في بداية المباراة التي انتهت بفوز كريستال بالاس بنتيجة 3-1 على ملعب سيلهورست بارك.
 
وتم نقل ماتيتا، البالغ من العمر 27 عاما، إلى المستشفى بعد التدخل الخطير، حيث تلقى عناية طبية لمدة 10 دقائق على أرض الملعب قبل أن يخرج على نقالة وهو يرتدي دعامة للرقبة.
 
وغادر اللاعب الفرنسي من المستشفى مساء السبت، ونشر رسالة على إنستغرام شكر فيها جميع من أرسلوا له رسائل الدعم، معربا عن أمله في العودة إلى الملاعب "قريبا جدا.. وأقوى من ذي قبل".
 
وصف ستيف باريش، رئيس نادي كريستال بالاس، التدخل بأنه "الأكثر تهورا" الذي رآه في ملاعب كرة القدم.
 
وأضاف النادي في بيان له: "جميع الفحوصات كانت جيدة، وماتيتا يشعر بحالة جيدة. وسيحصل الآن على قسط من الراحة والتعافي في الأيام المقبلة، حيث سيتم مراقبة تقدمه من قبل طبيب النادي. نشكر الطاقم الطبي في سيلهورست بارك والمستشفى على مساعدتهم واحترافيتهم، وكذلك جميع رسائل الدعم".
 
وأوضح باريش أن ماتيتا تعرض لـ"جرح عميق خلف أذنه وإصابة في الرأس"، بعد أن ركل روبرتس رأسه أثناء تنافسهما على الكرة في بداية المباراة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout