حارس مرمى يتسبب بـ25 غرزة لمهاجم.. فيديو للتدخل الخطير

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تعرض جان فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس، لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد منافسه الجنوب لندني ميلوول.

وتلقى ماتيتا تدخلا من حارس مرمى ميلوول، ليام روبرتس، على مستوى الرأس، تسبب في إصابته بجرح عميق في أذنه اليسرى، مما استدعى خياطة الجرح بـ25 غرزة.

وقد تم طرد حارس مرمى ميلوول بعد هذه المخالفة الخطيرة التي حدثت في بداية المباراة التي انتهت بفوز كريستال بالاس بنتيجة 3-1 على ملعب سيلهورست بارك.

وتم نقل ماتيتا، البالغ من العمر 27 عاما، إلى المستشفى بعد التدخل الخطير، حيث تلقى عناية طبية لمدة 10 دقائق على أرض الملعب قبل أن يخرج على نقالة وهو يرتدي دعامة للرقبة.

وغادر اللاعب الفرنسي من المستشفى مساء السبت، ونشر رسالة على إنستغرام شكر فيها جميع من أرسلوا له رسائل الدعم، معربا عن أمله في العودة إلى الملاعب "قريبا جدا.. وأقوى من ذي قبل".

وصف ستيف باريش، رئيس نادي كريستال بالاس، التدخل بأنه "الأكثر تهورا" الذي رآه في ملاعب كرة القدم.

وأضاف النادي في بيان له: "جميع الفحوصات كانت جيدة، وماتيتا يشعر بحالة جيدة. وسيحصل الآن على قسط من الراحة والتعافي في الأيام المقبلة، حيث سيتم مراقبة تقدمه من قبل طبيب النادي. نشكر الطاقم الطبي في سيلهورست بارك والمستشفى على مساعدتهم واحترافيتهم، وكذلك جميع رسائل الدعم".

وأوضح باريش أن ماتيتا تعرض لـ"جرح عميق خلف أذنه وإصابة في الرأس"، بعد أن ركل روبرتس رأسه أثناء تنافسهما على الكرة في بداية المباراة.