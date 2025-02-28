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سيمثل رجل يبلغ من العمر 78 عاماً في محكمة بلجيكية في يونيو المقبل بعد مضايقته المستمرة لكيفن دي بروين نجم المنتخب ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر الذهاب إلى منزله في أكثر من مناسبة.

ويزعم الرجل أنه زار منزل لاعب خط الوسط عدة مرات، مدعيًا أنه قادر على علاجه بـ"قوى غامضة" وهو يعرّف نفسه بأنه معالج بارع وأستاذ وحتى طبيب.

ووفقًا للصحافة البلجيكية، ادعى هذا الرجل البالغ من العمر 78 عامًا أنه قادر على علاج إصابات لاعب وسط مانشستر سيتي والشياطين الحمر خاصة بعدما أثقلته مشاكل جسدية مختلفة في السنوات الأخيرة.

واقتناعاً منه بأن لديه "قوى خارقة"، أغرق الطبيب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً بالرسائل والكتيبات كما زاره عدة مرات في منزله في بلجيكا بين سبتمبر 2023 وأكتوبر 2024.

وفعل الشيء نفسه مع امرأة أربعينية تعاني من مرض التهاب النسيج الضام، وقد قررت هي ودي بروين الانضمام إلى الدعوى القضائية كأطراف مدنية، كما ذكرت وكالة "بلجا".

وعقدت بعد ظهر يوم الأربعاء جلسة استماع أولى أمام محكمة جنايات هاسيلت، في غياب اللاعب الذي مثّله محاميه وسيتم النظر في جوهر القضية في 11 يونيو المقبل.