living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محاكمة طبيب "مزيف" ادعى علاج دي بروين بـ"قوى خارقة"

28
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سيمثل رجل يبلغ من العمر 78 عاماً في محكمة بلجيكية في يونيو المقبل بعد مضايقته المستمرة لكيفن دي بروين نجم المنتخب ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر الذهاب إلى منزله في أكثر من مناسبة.
 
ويزعم الرجل أنه زار منزل لاعب خط الوسط عدة مرات، مدعيًا أنه قادر على علاجه بـ"قوى غامضة" وهو يعرّف نفسه بأنه معالج بارع وأستاذ وحتى طبيب.
 
ووفقًا للصحافة البلجيكية، ادعى هذا الرجل البالغ من العمر 78 عامًا أنه قادر على علاج إصابات لاعب وسط مانشستر سيتي والشياطين الحمر خاصة بعدما أثقلته مشاكل جسدية مختلفة في السنوات الأخيرة.
 
واقتناعاً منه بأن لديه "قوى خارقة"، أغرق الطبيب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً بالرسائل والكتيبات كما زاره عدة مرات في منزله في بلجيكا بين سبتمبر 2023 وأكتوبر 2024.
 
وفعل الشيء نفسه مع امرأة أربعينية تعاني من مرض التهاب النسيج الضام، وقد قررت هي ودي بروين الانضمام إلى الدعوى القضائية كأطراف مدنية، كما ذكرت وكالة "بلجا".
 
 
وعقدت بعد ظهر يوم الأربعاء جلسة استماع أولى أمام محكمة جنايات هاسيلت، في غياب اللاعب الذي مثّله محاميه وسيتم النظر في جوهر القضية في 11 يونيو المقبل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout