ريال مدريد ينعى لاعبه السابق خافيير دورادو

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نعى نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس، لاعبه السابق خافيير دورادو الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال "النادي الملكي" في بيان: "يعرب نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم العميق لوفاة خافيير دورادو، خريج أكاديمية ريال مدريد ولاعب فريقنا الأول بين عامي 1999 و2000".

وأضاف: "يتقدم نادي ريال مدريد بتعازيه ومواساته لعائلته وزملائه في الفريق وكل المقربين منه وجميع الأندية التي كان جزءا منها".

واختتم البيان بالقول: "توفي خافيير دورادو عن عمر ناهز 48 عاما. ارقد في سلام".

وذكرت مواقع رياضية عديدة منها FootyRoom، أن دورادو تعرض لانتكاسة صحية خطيرة قبل عامين بسبب عودة إصابته بالسرطان، وكان يعيش في بالما دي مايوركا في انتظار عملية زرع نخاع عظمي جديدة".

ولعب دورادو الذي تخرج من أكاديمية ريال مدريد، مع الفريق الأول للنادي بين عامي 1999 و2000، وساهم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع "المرينغي".

كما لعب دورادو خلال مسيرته الكروية مع أندية سالامانكا، وسبورتينغ خيخون، ورايو فايكانو، ومايوركا، وأتلتيكو بالياريس.