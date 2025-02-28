living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ريال مدريد ينعى لاعبه السابق خافيير دورادو

28
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نعى نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الخميس، لاعبه السابق خافيير دورادو الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان.
وقال "النادي الملكي" في بيان: "يعرب نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم العميق لوفاة خافيير دورادو، خريج أكاديمية ريال مدريد ولاعب فريقنا الأول بين عامي 1999 و2000".
 
وأضاف: "يتقدم نادي ريال مدريد بتعازيه ومواساته لعائلته وزملائه في الفريق وكل المقربين منه وجميع الأندية التي كان جزءا منها".
 
واختتم البيان بالقول: "توفي خافيير دورادو عن عمر ناهز 48 عاما. ارقد في سلام".
 
وذكرت مواقع رياضية عديدة منها FootyRoom، أن دورادو تعرض لانتكاسة صحية خطيرة قبل عامين بسبب عودة إصابته بالسرطان، وكان يعيش في بالما دي مايوركا في انتظار عملية زرع نخاع عظمي جديدة".
 
ولعب دورادو الذي تخرج من أكاديمية ريال مدريد، مع الفريق الأول للنادي بين عامي 1999 و2000، وساهم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع "المرينغي".
 
كما لعب دورادو خلال مسيرته الكروية مع أندية سالامانكا، وسبورتينغ خيخون، ورايو فايكانو، ومايوركا، وأتلتيكو بالياريس.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout