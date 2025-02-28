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لعب "مباراة القرن".. رحيل أسطورة الشطرنج الروسي سباسكي

28
FEBRUARY
2025
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قال إميل سوتوفسكي المدير العام للاتحاد الدولي للشطرنج يوم الخميس لرويترز إن أسطورة الشطرنج الروسي بوريس سباسكي توفي عن 88 عاما.
 
وكان سباسكي، الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 1978، عاشر لاعب يتوج ببطولة العالم للشطرنج، وحمل اللقب من 1969 حتى 1972 قبل أن يخسر أمام الأميركي بوبي فيشر في مواجهة أطلق عليها "مباراة القرن" في ريكيافيك سنة 1972 في أوج الحرب الباردة بين روسيا والولايات المتحدة.
 
وقال أندري فيلاتوف رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج لوكالة تاس الروسية للأنباء "توفيت شخصية عظيمة، لقد درست أجيال من لاعبي الشطرنج أسلوب لعبه. هذه خسارة كبيرة للبلاد".
 
وفاز سباسكي بالبطولة السوفياتية مرتين (1961، 1973) وخسر مرتين مباريات كسر التعادل (1956، 1963) وكان مرشحا لنيل لقب بطولة العالم سبع مرات (1956، 1965، 1968، 1974، 1977، 1980 و1985).
 
وبعد الهزيمة أمام فيشر، بات سباسكي بعيدا عن الأضواء واستقر في فرنسا عام 1976 بعد زواجه من فرنسية من أصل روسي، ما خوله الحصول على الجنسية الفرنسية بعد عامين.
 
وبقي غائبا عن الأضواء حتى عام 1992 في يوغوسلافيا، خلال مباراة العودة غير الرسمية ضد فيشر والتي خسرها أيضا.
 
وتميزت السنوات الأخيرة من حياة سباسكي بصراع عائلي غامض وعودة إلى روسيا في ظل ظروف مضطربة.
 
وتعرض لجلطتين دماغيتين في عام 2006 ومرة أخرى في عام 2010، واختفى بعد عامين من منزله الفرنسي وانتهى به المطاف في موسكو حيث ظهر عجوزا وضعيفا على شاشة التلفزيون الروسي، بشعر أبيض ووجه مجعد الملامح.
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