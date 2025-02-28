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بعد تعليقات مسيئة.. مورينيو يتعرض لعقوبة قاسية

28
FEBRUARY
2025
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أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم قرارا بحرمان جوزيه مورينيو، مدرب فريق فنربخشه، من المشاركة في 4 مباريات كما فرض عليه غرامة مالية، وذلك بعد تعليقات مسيئة ضد الحكام الأتراك.
 
وقام الاتحاد التركي، الخميس، بتغريم المدرب البرتغالي (62 عاما) مبلغ 1.6 مليون ليرة تركية (44 ألف دولار أميركي) بعد أن انتقد حكام المباراة في مؤتمر صحفي عقب التعادل السلبي بدون أهداف أمام فريق غلطة سراي في الدوري التركي لكرة القدم يوم الإثنين الماضي.
 
كما أثار مورينيو الجدل بتصريحاته بعد المباراة، حيث ادعى أن لاعبي غلطة سراي قفزوا "مثل القرود" على مقاعد البدلاء احتجاجا على قرار تحكيمي.
 
ولم يشارك مورينيو في واحدة من المباريات الأربع، الخميس، عندما غاب عن مقاعد البدلاء خلال فوز فنربخشه 4-1 على غازي عنتاب في كأس تركيا.
 
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن فنربخشه قد استأنف ضد قرار الإيقاف 4 مباريات.
 
وهذا يعني أنه إذا لم ينجح استئناف فنربخشه، فسوف يغيب عن المباريات الثلاث المحلية القادمة للفريق.
 
واستلم مورينيو مهمة الإشراف على فنربخشة الصيف المنصرم، وذلك بعد 3 مواسم مع روما الإيطالي قاد خلالها نادي العاصمة إلى لقب مسابقة "كونفرنس ليغ" عام 2022.
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