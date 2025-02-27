living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"خائنة وفتاة مواعدة".. الفضائح تلاحق صديقة بيلنغهام

27
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرضت آشلين كاسترو، صديقة جود بيلنغهام، لهجوم من قبل المتصيدين عبر الإنترنت بسبب صورة من "موقع للمواعدة"، بعد أن اكتشف المعجبون تاريخها قبل الارتباط بنجم ريال مدريد الشاب.
 
وظهر نجم ريال مدريد مؤخرا علنا مع كاسترو وتم رصده وهو يشاهد مباراة فريقه ضد جيرونا، يوم الأحد، إلى جانب العارضة الأميركية.
 
وغاب لاعب الوسط عن المباراة بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة التي تعادل فيها ريال مدريد مع أوساسونا بسبب الألفاظ البذيئة.
 
لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل للحديث في المباراة لم تكن فوز ريال مدريد 2-0 على جيرونا، بل كان الهجوم الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي ضد صديقة الدولي الإنجليزي.
 
وشارك أحد المستخدمين صورة ضوئية لموقع مواعدة تظهر فيه آشلين بصور غير لائقة، لكن المصور براين باركر كتب عبر "إنستغرام": لقد قام هذا الموقع بجمع الصور من صفحتي على إنستغرام من جلسات التصور الفعلية التي قمت بها وكانت آشلين ضمنها، لم ترتبط آشلين مطلقا بمواقع للبالغين.
 
واتهمت صديقة بيلنغهام الجديدة بالخيانة مؤخرا، اذ ارتبطت سابقا بالممثل الهوليوودي مايكل بي جوردان ونجما كرة السلة الأميريكية لاميلو بول وتيرانس مان، لكن خرجت شائعات تفيد بأن العلاقة مع بيلنغهام بدأت قبل نهاية علاقتها مع تيرانس مان.
 
ولفتت وسائل إعلام إلى أنها كانت أيضا في علاقة سابقة مع سائق الفورمولا الشهير لويس هاميلتون والممثل الأميركي جيمي فوكس.
 
ويبدو أن كاسترو، التي تنحدر من لوس أنجلوس، تعيش حياة متنوعة وفنية استنادا إلى صورها في "إنستغرام".
 
شاركت عارضة الأزياء صورا من المعارض الفنية وحانات في ناطحات السحاب والمناظر الطبيعية الجبلية وصالة الألعاب الرياضية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout