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كشف سبب ارتداء سيميوني بدلة رياضية أمام برشلونة

27
FEBRUARY
2025
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شهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المثيرة بعدما انتهت بالتعادل 4-4 في مواجهة دراماتيكية، لكن البدلة الرياضية التي ظهر بها المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني كانت موضع الكثير من النقاش.
 
يعلم مشجعو أتلتيكو مدريد أن مدرب الفريق عادة ما يرتدي بدلة رسمية وحتى ربطة عنق في مباريات النادي، لكن ظهر بشكل مختلف تماما في "مونتجويك"، بعدما ارتدى الزي الرياضي للفريق وهي صورة غير معتادة.
 
وعلى الرغم من أن بعض الأصوات، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن هذه التفاصيل قد تكون إهانه لمسابقة كأس ملك إسبانيا، إلا أن السبب وراء ملابسه هو العكس تماما.
 
وبحسب أنطونيو رويز، من إذاعة "كادينا كوبي"، فإن سيميوني ارتدى بدلة رياضية لأنه في الجولات السابقة بكأس الملك ظهر بملابس رياضية.
 
وذكر الصحافي أن اختيار سيميوني كان على وجه التحديد بمثابة إشارة إلى الاحترام للفرق السابقة التي واجهها، كون أن الظهور ببدلة رسمية بعني التمييز بين الفرق السابقة ونادي برشلونة.
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