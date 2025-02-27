لم يكن متفائلا.. محمد صلاح يتحدث عن الكرة الذهبية لأول مرة

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رفض النجم المصري محمد صلاح، الحديث بإيجابية عن إمكانية تحقيق جائزة الكرة الذهبية، هذا العام.

وخلال مقابلة مع محطة "تي إن تي"، سؤل محمد صلاح عن تفكيره بالكرة الذهبية، وعن إمكانية تحقيقه للجائزة.

وقال النجم المصري: "دعونا نفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا أولا".

وأضاف محمد صلاح: "لتحقيق الكرة الذهبية، يعرف الجميع أن هناك عوامل أخرى تحدد الفائز".

وعندما سئل صراحة عما إذا كان الفوز بالدوري ودوري الأبطال، سيجعله يحقق الكرة الذهبية في وقت لاحق من هذا العام، أجاب ببساطة: "آمل ذلك".

ويعتبر صلاح أحد أبرز اللاعبين في العالم هذا الموسم، حيث سجل 30 هدفا وساهم بصناعة 21 هدفا، في جميع المسابقات، حتى الآن.