صراع الدوري يشتعل.. بن شرقي ينقذ الأهلي بهدف "قاتل"

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بهدف "قاتل" في الثواني الأخيرة من المباراة، أنقذ المغربي أشرف بن شرقي فريقه الأهلي المصري من تعادل مخيب للآمال، مساء الأربعاء.

وخلال 90 دقيقة، فشل الأهلي في كسر صلابة حرس الحدود، ضمن المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ولكن في الدقيقة 93، نجح الوافد الجديد للأهلي، المغربي أشرف بن شرقي، في خطف الهدف الوحيد في اللقاء، بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء، روضها بهدوء وسددها زاحفة في الشباك.

وبهذا الانتصار المهم، الذي يأتي بعد أيام من التعادل 1-1 أمام الغريم نادي الزمالك، عادت فرص الأهلي بتحقيق لقب الدوري.

وتساوى الأهلي بالنقاط مع المتصدر بيراميدز، الذي يلتقي الاتحاد الإسكندري، مساء الجمعة، في فرصة للانفراد بالصدارة من جديد.