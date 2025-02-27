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رحب نادي نهضة بركان المغربي، بقرار تأكيد محكمة التحكيم الرياضية "تاس"، لنتيجة مباراة نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام نادي اتحاد الجزائر، للموسم الماضي.

وذكر بلاغ للنهضة البركانية أن الفريق "توصل يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 بقرار المحكمة الرياضية بخصوص مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان برسم نصف نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ".

وأكد المصدر ذاته أن القرار تضمن "عدم قبول طلب فريق اتحاد الجزائر بخصوص إلغاء نتيجة المباراة ذهابا وإيابا وإصدار العقوبة في حق النهضة الرياضية البركانية، حيث تم اعتماد نتيجة فوز نادي نهضة بركان وعدم إصدار أي عقوبة في حق النادي، وهو ما أسعد جماهيرنا البركانية".

وأكدت محكمة التحكيم الرياضية "تاس"، في قرارها الصادر الأربعاء، استبعاد طلبات فريق اتحاد العاصمة الجزائري بإعادة مباراته ضد فريق نهضة بركان، وزكت نتيجة المباراة.

كما أوضحت المحكمة أن "المباريات التي تم إجراؤها من طرف فريق نهضة بركان بالقميص الذي يحمل خريطة المغرب لم يتم إلغاؤها وأن المغرب يوجد في وضعية مشروعة".

وتابعت المحكمة ذاتها أنها "لم تفرض أية عقوبة سواء على فريق نهضة بركان أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".

تفاصيل قرار "تاس"

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد طالب بإلغاء نتائج المباريات بين نهضة بركان واتحاد الجزائر في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي (كأس الكونفدرالية)، لموسم 2023-2024، وهذا كان قرار محكمة التحكيم الرياضية "تاس":

المحكمة الرياضية "تاس" رفضت طلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم وأبقت على نتائج المباريات، وبالتالي فوز نهضة بركان.

تعتبر المحكمة الرياضية أن المباريات التي لعبها نهضة بركان بالقميص الذي يحمل الخريطة الكاملة للمغرب ليست ملغاة.

تؤكد المحكمة الرياضية أن نهضة بركان في وضع قانوني سليم.

لم تصدر أية عقوبة أو ملاحظة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نهضة بركان ولا ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مما يعني أنهما لم ينتهكا القوانين بحسب حكم المحكمة الرياضية.

في هذا السياق، قامت المحكمة الرياضية بتوجيه ملاحظات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.