ليفربول يواصل التحليق في صدارة البريميرليغ بفوزه على نيوكاسل

A + A -

واصل ليفربول التحليق في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم خطوة أخرى في حملته نحو استعادة لقب البطولة الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة.

وحقق ليفربول انتصارا ثمينا ومستحقا 2 - صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ27 للمسابقة.

وافتتح دومينيك سوبوسلاي التسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 11، ليواصل التسجيل للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، عقب زيارته مرمى مانشستر سيتي في لقاء الفريق الماضي بالبطولة.

وأضاف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 63، ليؤمن النقاط الثلاث لرفاق الدولي المصري محمد صلاح.

وارتفع رصيد ليفربول، الساعي للتتويج بلقبه الـ20 في المسابقة ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله غريمه التقليدي مانشستر يونايتد كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة، إلى 67 نقطة من 28 مباراة، ليظل في المركز الأول، بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي خاض 27 لقاء فقط.

وفي المقابل، توقف رصيد نيوكاسل، الذي مني بخسارته الرابعة في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة، عند 44 نقطة، ليظل في المركز السادس.

وشهدت المباراة، غياب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن مقاعد بدلاء الفريق، بسبب عقوبة الإيقاف مباراتين بسبب سلوكه تجاه طاقم تحكيم مباراة ديربي "ميرسيسايد" أمام إيفرتون، التي انتهت بالتعادل 2 - 2 في وقت سابق من الشهر الحالي، والذي حصل على إثره على بطاقة حمراء.

جدير بالذكر أن هذه هي المباراة الـ29، التي يحافظ خلالها ليفربول على سجله خاليا من الهزائم أمام نيوكاسل على ملعب أنفيلد بالبطولة، حيث ترجع آخر خسارة تلقاها في معقله أمام منافسه إلى أبريل 1994.