مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي قد يعود إلى برشلونة

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أفادت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يفكر في العودة إلى برشلونة قبل اعتزاله كرة القدم، مع دخوله عامه الأخير من عقده مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

وغادر ميسي (36 عامًا) برشلونة في 2021 بسبب مشاكل مالية حالت دون تجديد عقده، لينضم إلى باريس سان جيرمان لمدة عامين قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023. ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة، قاد الفريق للفوز بكأس الدوريات ودرع المشجعين، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي.

ووفقًا للصحفي أليكس كاندال، الذي كان أول من كشف عن انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، فإن الفائز بثماني كرات ذهبية أخبر مقربين منه أنه يرغب في العودة إلى برشلونة قبل اعتزاله. ونقل كاندال عن ميسي قوله: "لا يمكنني ترك كرة القدم دون اللعب في كامب نو الجديد."

ويمتلك ميسي خيار تمديد عقده مع إنتر ميامي لمدة 12 شهرًا إضافية، لكن التقارير تشير إلى أنه قد يعود إلى برشلونة إما عبر مباراة استعراضية أو بشكل دائم، سواء بحلول نهاية العام الجاري أو بعد مشاركته المحتملة في كأس العالم 2026 مع الأرجنتين.