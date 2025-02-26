living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي قد يعود إلى برشلونة

26
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يفكر في العودة إلى برشلونة قبل اعتزاله كرة القدم، مع دخوله عامه الأخير من عقده مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.
 
 وغادر ميسي (36 عامًا) برشلونة في 2021 بسبب مشاكل مالية حالت دون تجديد عقده، لينضم إلى باريس سان جيرمان لمدة عامين قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023. ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة، قاد الفريق للفوز بكأس الدوريات ودرع المشجعين، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي.
 
ووفقًا للصحفي أليكس كاندال، الذي كان أول من كشف عن انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، فإن الفائز بثماني كرات ذهبية أخبر مقربين منه أنه يرغب في العودة إلى برشلونة قبل اعتزاله. ونقل كاندال عن ميسي قوله: "لا يمكنني ترك كرة القدم دون اللعب في كامب نو الجديد."
 
 ويمتلك ميسي خيار تمديد عقده مع إنتر ميامي لمدة 12 شهرًا إضافية، لكن التقارير تشير إلى أنه قد يعود إلى برشلونة إما عبر مباراة استعراضية أو بشكل دائم، سواء بحلول نهاية العام الجاري أو بعد مشاركته المحتملة في كأس العالم 2026 مع الأرجنتين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout