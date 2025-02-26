مدرب ليفربول يتحدث عن تطور جديد قد يطرأ على عقد محمد صلاح

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قال أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول إن استمرار تألق محمد صلاح قد يجعل تمديد عقده أكثر تكلفة، معربًا عن أمله في أن يواصل النجم المصري مسيرته مع النادي الإنجليزي.

وأضاف سلوت في تصريحات صحفية: "إذا قدم (مو) أداءً رائعًا، فسيصبح أكثر تكلفة!"، مشيرًا إلى أن الأداء المميز لصلاح قد يؤثر على شروط التفاوض بشأن تمديد عقده.

وتابع المدرب الهولندي: "إذا لم يكن يلعب بشكل جيد، ربما كنا سنعيد التفكير فيما إذا كنا نريده أن يستمر أم لا."

واختتم سلوت حديثه بالتعبير عن أمله في بقاء صلاح مع ليفربول قائلاً: "نأمل أن يمدد عقده."

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وسط تكهنات حول مستقبله مع الفريق، خاصة مع اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه.