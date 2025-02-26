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رابطة الأندية المصرية تفرض عقوبات على الزمالك والأهلي

26
FEBRUARY
2025
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قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة المبارتين المقبلتين للزمالك بدون حضور جماهيري بسبب السباب الجماعي في مباراة الفريق أمام الأهلي التي أقيمت مساء السبت بالجولة 15 من منافسات مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.
 
وقالت رابطة الأندية المصرية المحترفة في بيان رسمي يوم الثلاثاء إنه تقرر أيضا تغريم نادي الأهلي 200 ألف جنيه ومنع المتواجدين من جمهوره الحاضرين في مباراة الزمالك بمدرجات الثالثة شمال من حضور مباراة الفريق أمام حرس الحدود، الأربعاء.
 
وأضافت أنه تقرر إيقاف نبيل عماد "دونغا" لاعب وسط الزمالك مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه، وذلك لحصوله على الإنذار الثالث، وتغريم ناديه 200 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره.
 
وأوضحت رابطة الأندية المصرية المحترفة إلى أن عقوبة حرمان جماهير الزمالك من الحضور ستسري على مباراتي الفريق في الجولتين 16 و17 من بطولة الدوري.
 
وكانت إدارة الأهلي أصدرت بيانا رسميا مساء الثلاثاء، أشارت فيه إلى أنها تقدمت بشكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد تجاوزات جماهير الزمالك بالسباب والشتائم تجاه إمام عاشور لاعب وسط الأهلي.
 
وتعادل الأهلي مع الزمالك بدون أهداف مساء السبت الماضي على ستاد القاهرة في قمة منافسات الجولة 15 ببطولة الدوري.
 
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة خلفه الزمالك 28 نقطة في المركز الثالث، وأمامهما بيراميدز في الصدارة برصيد 36 نقطة.
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