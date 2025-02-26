رابطة الدوري الأميركي تغرّم ميسي.. وفيديو يكشف ما فعل

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قالت رابطة دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم إنها فرضت غرامة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، لكنها لم تكشف عن المبلغ.

وجاء قرار رابطة دوري المحترفين الأميركي بسبب إمساك ميسي برقبة أحد أعضاء الطاقم التدريبي لفريق نيويورك سيتي إف.سي بعد المباراة الافتتاحية للدوري يوم السبت.

وأظهرت لقطات فيديو ميسي وهو يقترب من مدرب ويمسكه من رقبته قبل أن يتجه الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات لغرفة تبديل الملابس بعد التعادل 2-2 في ميامي.

وفرضت لجنة الانضباط في دوري المحترفين الأميركي هذه الغرامة يوم الثلاثاء.

كذلك فرضت الرابطة أيضا غرامة على زميل ميسي في الفريق لويس سواريز بسبب نفس التصرف العنيف تجاه "وجه أو رأس أو رقبة المنافس" خلال الاستراحة بعدما دفع مهاجم إنتر ميامي المدافع النرويجي بيرك ريسا.

ويلعب إنتر ميامي فجر الأربعاء مع سبورتنغ كانساس في كأس أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وغادر ميسي (36 عاما) برشلونة في 2021 بسبب مشاكل مالية حالت دون تجديد عقده، لينضم إلى باريس سان جيرمان لمدة عامين قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023.

ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة، قاد الفريق للفوز بكأس الدوريات ودرع المشجعين، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي.